Kubad Talabani: Temsilciler, siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından önemli

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Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, temsilciliklerin Kürdistan Bölgesi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Kubad Talabani, bugün Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Kürdistan Bölgesi'nin Irak Federal Hükümeti İçindeki Siyasi Konumu, Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Temsilcilerin Kürdistan Bölgesi ile ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve diğer ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli ve etkili bir rol oynayabileceğine işaret eden Kubad Talabani, konferansın, temsilcilerin Kürdistan Bölgesi'ndeki durum hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin bakanlıkları, valilikleri ve kurumlarıyla daha iyi koordinasyon kurmaları açısından önem taşıdığını savundu.

Kubad Talabani, “Irak Bağımsızlık Savaşı sırasında Kürtler savaşta önemli bir rol oynamış ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD'deki temsili, ABD Hükümetine doğru bilgilerin sağlanmasında ve ABD Senatosu ile kapsamlı ilişkiler kurulmasında etkili bir rol oynamıştır.” diye konuştu.

Günümüzde ABD ile Kürdistan Bölgesi’nin karşılıklı temsilcilerinin bulunduğunu belirten Talabani, “Dolayısıyla bu ilişkinin önemi, temsilciliğimizin bizi ABD'nin durumu ve politikası hakkında bilgilendirmesidir.” dedi.