Sefin Dizayi: Yabancı heyetlerin Kürdistan ziyareti hükümetin büyük başarılarının göstergesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, yabancı heyetlerin Kürdistan Bölgesi'ne ziyaretinin hükümetin büyük başarılarının göstergesi olduğunu belirtti.

Sefin Dizayi, bugün Erbil’de başlayan Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Kürdistan Bölgesi'nin Irak Federal Hükümeti İçindeki Siyasi Konumu, Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panelde açıklamada bulundu.

Dış İlişkiler Ofisi aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları konsolosluk ve büyükelçiliklere bildirmeye çalıştıklarını söyleyen Dizayi, konsolosluklar ve büyükelçiliklerle yaptıkları çalışmaların etkili olduğunu ve bazı ülkelerin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıları Dışişleri Bakanlığı düzeyinde kınadığını savundu.

“Üst düzey yetkililerin Kürdistan Bölgesi'ne ziyaretleri Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve halkının büyük başarılarının göstergesidir.” diyen Dizayi, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı’nın Davos Konferansı'na katılımı ve dünyadan çok sayıda üst düzey heyetle bir araya gelmesi, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'ın parçası olarak yabancı ülkelerle kendine has özelliklere sahip olduğunu kanıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

Sefin Dizayi, “1991'den itibaren Kürdistan'ın dış dünyaya açılması, şimdiki neslimizin dış dünyaya daha aşina olmasını sağladı ve toplumumuza bazı güzel gelenekler geldi. Elbette kötü gelenekler de vardı; Ama genel olarak akademik ve bilimsel olarak çok faydalandık.” dedi.

Önceden yurt dışında eğitim olanağının olmadığını ancak günümüzde öğrencilerin eğitimlerini tamamlamak için rahatlıkla yurt dışına gidebildiğini kaydeden Dizayi, "Kürdistan Bölgesi Irak'ın bir parçası olmasına rağmen bölgedeki oyunun önemli bir oyuncusu.” değerlendirmesinde bulundu.