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İstanbul- Pazar ayinine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Olay yeri
türkiye İstanbul Sarıyer silahlı saldırı

HABER MERKEZİ 

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesine pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Basında çıkan haberlere göre saat 11.00'de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

İmamoğlu, söz konusu silahlı saldırıyı kınadığı mesajında, “Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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