Ekonomi

İşsizlik İran ve Rojhilat'taki gençliğin temel krizlerinden biri

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İran İran Rojhilat işsizlik

HABER MERKEZİ 

İran’daki gençler arasındaki işsizlik oranı genel işsizlik oranının yaklaşık üç katı seviyelerinde. Vatandaşlar, gençlere yönelik iş imkanlarının olmayışı dışında iş güvenliğinin sağlanmadığı, işi olanların dahi işlerine devam etme garantisinin olmadığından yakınıyor.

İşsizlik, İran ve Doğu Kürdistan'daki (Rojhilat) gençliğin temel krizlerinden biri haline geldi. İran İstatistik Kurumuna göre ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 7,6 iken, 15-24 yaş arası gençler arasında işsizlik yüzde 21'e ulaştı. Toplamda iş arayan 523 binden fazla İranlı genç işsiz.

İstatistiklere göre bu yıl genel işsizlik oranı geçen yıla göre azalırken, gençler arasında işsizlik yüzde 2 oranında arttı. Bu duruma rağmen vatandaşlar, işi olanların dahi iş güvencesinden mahrum kaldığını ve işlerini sürdürme garantisinin olmadığını söylüyor.

İran’da 64 milyon 600 binden fazla genç 15 yaşın üzerinde olmasına rağmen, resmi rakamlar yalnızca 26 milyon 800 bin aktif işgücü piyasasında olduğunu gösteriyor.

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