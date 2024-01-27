Çemçemal'da İran'ın saldırılarına karşı gösteri düzenlenecek

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Çemçemal ilçesinde, İran Devrim Muhafızlarının Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla gösteri düzenlenecek.

İran saldırılarına karşı yapılacak gösterilerin, yarın saat 10.30’da başlaması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Kürdistan Bölgesi’nin birçok ilinde İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı ve 5 sivilin şehit olmasına, birçok sivilin yaralanmasına neden olan saldırıları kınamak amacıyla sokaklara döküldü.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.