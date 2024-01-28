Politika

İran Basra Körfezi'nde bir tankere el koydu

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İran Tanker Devrim Muhafızları Basra Körfezi İran

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı iddia edilen bir tankere el koydu ve tankerdeki 14 mürettebatı gözaltına aldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Buşehr yakınlarında, okyanus ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan tankerde 2 milyon litre kaçak akaryakıt tespit edildi." ifadesini kullandı.

Yargı kararıyla söz konusu gemiye el konulduğunu aktaran Komutan Mücerred, ikisi Asya ülkesinden 14 yabancı mürettebatın da gözaltına alındığını söyledi.

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