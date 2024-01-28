Bahçeli: "DEM'lenmiş CHP, terör örgütünün kafesindedir”

HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'yi hedef alarak, "DEM'lenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir." dedi.

Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi ilk mitingini Mersin’de yaptı.

Bahçeli, CHP’yi hedef alarak, “DEM'lenmiş CHP, terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Terörist Demirtaş'ın avukatı olan bu CHP'dir. TBMM'de terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP'dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir.” ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye ve Irak'tan tamamıyla çekilmesinden başka makul, mantıklı, akla yatkın ve adil bir seçenek, kesinlikle yoktur." söyleyen Devlet Bahçeli, "Ayağımıza çelme takmak için vaziyet alanların bilincindeyiz. Türkiye'yi zora sokmak, iç sorunlarına gömülmesini sağlamak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Kiralık katilleri üzerimize salıyorlar. Maksat Türkiye'yi durdurmak ve taviz koparmak. Maksat Türkiye'nin artan bölgesel ve küresel imajını zedeleyip, zaafa uğratmak.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında, “Irak ve Suriye'nin kuzeyinde meşru ve hukuki varlığımızı çekemiyorlar. Terörü kaynağında yok etme stratejimizi engellemek için her yolu deniyorlar. Sınırlarımızın mücavir noktalarında tesis edilen üs bölgelerimize saldırıyorlar.” diyen Bahçeli, “YPG'yi silahlandırıp Türkiye'ye yönelik kanlı eylem talimatı veriyorlar. Milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu dinamitlemek amacıyla yanıp tutuşuyorlar.” sözlerini kullandı.

ABD'nin, Türkiye'nin "terör örgütüne karşı" operasyonlarından memnuniyetsiz olduğunu ifade eden Bahçeli, "ABD, Suriye'de ne arıyor, Irak'ta ne geziyor? İç sorunları giderek yaygınlaşan Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmeyi sertleştiren ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayri ahlakidir, gayri hukukidir, gayri meşrudur." şeklinde konuştu.

Bahçeli, konuşmasının sonunda MHP'nin Cumhur İttifakı adaylarını kürsüye çağırarak partililere tanıttı.