Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi rahibine başsağlığı diledi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesindeki saldırıyla ilgili cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesinde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Erdoğan’ın tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtilen açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, aillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.” denildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold… pic.twitter.com/htQMqiXgPX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan kınama mesajı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, söz konusu saldırıyı kınadığı mesajında, "İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesinde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria kilisesinde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 28, 2024

- Ne olmuştu?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesine pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Basında çıkan haberlere göre saat 11.00'de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alınmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.