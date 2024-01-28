Politika

Başkan Barzani MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Başkan Mesud Barzani
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Başkan Mesud Barzani
kürdistan İbrahim Kalın MİT Mesud Barzani Kürdistan Bölgesi Türkiye

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, barış ve istikrarın korunmasına yönelik Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki koordinasyona vurgu yaptı.

Başkan Barzani, bugün (28 Ocak 2024 Pazar günü) Salahaddin'de MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerle barışla istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun vurgulandığı görüşmede, bölgedeki siyasi durum, son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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