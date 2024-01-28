Başkan Barzani MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, barış ve istikrarın korunmasına yönelik Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki koordinasyona vurgu yaptı.

Başkan Barzani, bugün (28 Ocak 2024 Pazar günü) Salahaddin'de MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerle barışla istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun vurgulandığı görüşmede, bölgedeki siyasi durum, son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.