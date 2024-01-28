Başbakan ​​Barzani: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz etkili rol oynadı

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, yurt dışındaki temsilciliklerinin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X’ten paylaşımda bulundu.

Yurt dışındaki temsilciliklerin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığı belirtilen mesajda, “(Temsilcilikler) Ülkemizin mesajını aktarıyor, uluslararası toplumla siyasi ve ekonomik ilişkişerimizi güçlendiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Our representatives have been central to the Kurdistan Region's diplomatic outreach. They help tell our national story and promote people-to-people ties and economic partnerships. pic.twitter.com/DyTFtwbhBI — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 28, 2024

Kürdistan Bölgesi Temsilcileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenen konferansta bir araya gelmişti. Başkan Barzani 28 Ocak 2024 Pazar günü sabah saat 10.00’da Erbil’de başlayan konferansta konuşmuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman kimseye yönelik bir tehdit olmadığını, her zaman bölgedeki tüm ülkelere ve genel olarak uluslararası topluma dostluk elini uzattığını kaydeden Başbakan Barzani, “Bu nedenle bölge ülkeleriyle ve dünyayla ortak çıkarlarımız dikkate alınmalı ve korunmalı, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğine saygı gösterilmeli ve ihlal edilmemelidir.” diye konuşmuştu.

Gelecekte ekonomik, kültürel, bilimsel ve akademik ilişkileri geliştirmek amacıyla Kürdistan Bölgesi’nin yurt dışındaki temsilciliklerinin sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Mesrur Barzani, Kürdistan'da konsolosluğu bulunan birçok dost ve önemli ülkede temsilcilikler açmayı da planladıklarını bildirmişti.