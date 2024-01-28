Politika

Başbakan ​​Barzani: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz etkili rol oynadı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Başbakan Mesrur Barzani, yurt dışındaki temsilciliklerinin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X’ten paylaşımda bulundu.

Yurt dışındaki temsilciliklerin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığı belirtilen mesajda, “(Temsilcilikler) Ülkemizin mesajını aktarıyor, uluslararası toplumla siyasi ve ekonomik ilişkişerimizi güçlendiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kürdistan Bölgesi Temsilcileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenen konferansta bir araya gelmişti. Başkan Barzani 28 Ocak 2024 Pazar günü sabah saat 10.00’da Erbil’de başlayan konferansta konuşmuştu.

Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman kimseye yönelik bir tehdit olmadığını, her zaman bölgedeki tüm ülkelere ve genel olarak uluslararası topluma dostluk elini uzattığını kaydeden Başbakan Barzani, “Bu nedenle bölge ülkeleriyle ve dünyayla ortak çıkarlarımız dikkate alınmalı ve korunmalı, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğine saygı gösterilmeli ve ihlal edilmemelidir.” diye konuşmuştu.

Gelecekte ekonomik, kültürel, bilimsel ve akademik ilişkileri geliştirmek amacıyla Kürdistan Bölgesi’nin yurt dışındaki temsilciliklerinin sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Mesrur Barzani, Kürdistan'da konsolosluğu bulunan birçok dost ve önemli ülkede temsilcilikler açmayı da planladıklarını bildirmişti.

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