Başbakan ​​Barzani: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz etkili rol oynadı

Başbakan Mesrur Barzani, yurt dışındaki temsilciliklerinin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X’ten paylaşımda bulundu.

Yurt dışındaki temsilciliklerin Kürdistan Bölgesi diplomasisinin geliştirilmesinde etkili rol oynadığı belirtilen mesajda, “(Temsilcilikler) Ülkemizin mesajını aktarıyor, uluslararası toplumla siyasi ve ekonomik ilişkişerimizi güçlendiriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Our representatives have been central to the Kurdistan Region's diplomatic outreach. They help tell our national story and promote people-to-people ties and economic partnerships. pic.twitter.com/DyTFtwbhBI