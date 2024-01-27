Politika

ABD'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu: Erbil ve Kor Mor'a yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz

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ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw
ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw
kürdistan ABD İran Peşraw Dizayi Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

ABD’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mark Straw, İran'ın Erbil'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD Başkonsolosu Straw, 28 Ocak 2024’te Duhok’un Şexan ilçesinde düzenlenen basın toplantısında ülkesinin İran'ın Erbil'e ve Süleymaniye’deki Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırıları “en güçlü şeklilde” kınadığını söyledi.

ABD’nin, İran'ın şehit Peşraw Dizayi'nin evine yönelik korkunç saldırısını "güçlü bir şekilde" kınadığını belirten Straw, “ABD, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletiyor." ifadesini kullandı.

Saldırıların "Irak egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydeden ABD Başkonsolosu Straw, “ABD, saldırılara nasıl karşılık vereceğini görüşmek üzere Erbil ve Bağdat yetkilileriyle temas halindedir.” dedi.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Kor Mor gaz sahasına 25 Ocak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenmişti. SİHA’nın sahadaki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Saldırının ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti.

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