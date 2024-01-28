Ürdün’de ABD üssüne drone saldırısı: 3 ölü, 34 yaralı

HABER MERKEZİ

ABD, Ürdün'de askeri üssüne yönelik düzenlenen bomba yüklü drone saldırısında 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini, 34’ün de yaralandığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen bomba yüklü drone saldırısında 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini, 34’ün de yaralandı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırının cevapsız kalmayacağını ifade etti.

“Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız.” söyleyen Biden, “Ürdün'de güçlerimize yönelik saldırıyla ilgili bilgi topluyoruz.” dedi.

Söz konusu saldırının "alçak bir saldırı" olduğunu ifade eden Biden, saldırıda ölen askerleri vatansever olarak nitelendirerek, “Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Hedef alınan ABD askeri üssü Irak-Suriye-Ürdün sınır üçgeninde yer almaktadır.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.