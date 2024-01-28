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Sarıyer'de kilisede silahlı saldırı: 1 kişi gözaltında

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türkiye silahlı saldırı İstanbul Santa Maria Kilisesi Sarıyer

HABER MERKEZİ

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

- Ne olmuştu?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesine pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.

Basında çıkan haberlere göre saat 11.00'de başlayan ayine düzenlenen saldırı sonrası bölge ablukaya alınmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.

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