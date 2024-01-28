Türkiye: Bazı ülkelerin UNRWA’na Filistin mülteciler için yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz
HABER MERKEZİ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulmasını endişeyle karşıladığını duyurdu.
UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı kaydedilen açıklamada, “Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanı, İsrail tarafından öldürülmüştür.” denildi.
UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının öncelikle Filistin halkına zarar vereceği vurgulandığı açıklamada, “UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyouz.” ifadeleri kullanıldı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) İlişkin Gelişmeler Hk. https://t.co/27nGZjDOJC pic.twitter.com/t58hzxVlmm— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 28, 2024