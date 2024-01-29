Tam Güneş tutulması 32 milyon insan için güneşi kapatacak

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Ay'ın Güneş'in yüzünü tamamen kapattığı tam güneş tutulması, 8 Nisan öğleden sonra gerçekleşecek. Kuzey ve Orta Amerika'nın dar bir şeridinde tahminen 32 milyon insan tarafından görülebilecek.

Aralık 2021'den bu yana dünyanın herhangi bir yerinde görülebilen ilk tam Güneş tutulması ve Ağustos 2017'den bu yana da ABD'den görülen ilk Güneş tutulması bu yıl gerçekleşecek.

Tam Güneş tutulması dünyanın her yerinden görülemeyecek olsa da, Güneş'in yalnızca bir kısmının kaplandığı "kısmi Güneş tutulması" görülebilecek.

8 Nisan'da tam Güneş tutulması Meksika'dan başlayıp Teksas'a doğru ilerleyerek New England'a kadar ulaşacak ve Kanada'da sona erecek bir "tamlık yolu" boyunca görülebilecek.

Tamlık yolu üzerindeki herhangi bir konumda insanlar önce kısmi bir tutulma, ardından tam tutulma ve ardından yeniden kısmi tutulma görecekler.

Tamlık yolundaki konumunuz ne olursa olsun, tam tutulma yaklaşık dört dakika boyunca görülebilir olacak.

Güneş ve Ay mükemmel bir şekilde aynı hizada olduğunda, Güneş'in merkezi ile Ay'ın merkezi birbirinin önünden geçer; işte o zaman tam Güneş tutulması gerçekleşir.