İran siyasi tutuklu 4 Kürt genci idam etti

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İran yargısı, Doğu Kürdistan'da (Rojhilat) tamamı siyasi tutuklu olan dört Kürt genci idam etti.

İran Yargı Web Sitesinde yer alan habere göre tamamı siyasi tutuklu olan, yaşları 26-29 arasındaki dört Kürt genci, bugün sabah saat 5.00 sularında Kerec’deki Ghezel Hesar Cezaevinde idam edildi.

19 aydan fazla bir süre hapiste tutulan gençlerin avukat hakları reddedilmişti.

Doğu Kürdistan’daki İnsan Hakları Örgütü Hangaw’a göre dört Kürt genci, 19 ay 8 gün sonra ilk ve son kez Tahran'daki Êwin Cezaevinde 28 Aralık 2024 Pazar günü aileleriyle görüşme fırsatına kavuştu. Ancak görüşmenin ardından idam edilmek üzere doğrudan Kerec’deki Ghezel Hesar Cezaevine nakledildiler.

İran yargısı, dört genç Kürt siyasetçinin idamını İsrail Mossad'ıyla casusluk bağlantısına sahip olmakla meşrulaştırdı.

İdam edilen dört gencin aileleri, oğullarının casusluk faaliyetlerine karıştığı yönündeki suçlamaları reddetti.