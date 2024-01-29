Politika

İran, ABD üsslerine saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddetti

author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran ABD İran saldırı

HABER MERKEZİ 

İran, ülkesinin, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, "Bu iddialar bölgedeki gerçekleri tersyüz etmek üzere siyasi amaçlarla dile getiriliyor." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üssün hedef alındığı söylenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, saldırıya yanıt vereceklerini aktarmıştı.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini belirtmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv