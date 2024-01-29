İran, ABD üsslerine saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddetti

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İran, ülkesinin, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani, "Bu iddialar bölgedeki gerçekleri tersyüz etmek üzere siyasi amaçlarla dile getiriliyor." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üssün hedef alındığı söylenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, saldırıya yanıt vereceklerini aktarmıştı.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini belirtmişti.