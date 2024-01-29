Politika

Neçirvan Barzani, Ürdün'de ABD güçlerine yönelik saldırıyı kınadı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Neçirvan Barzani ABD Suriye Ürdün

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne, dün gece saatlerinde düzenlenen bomba yüklü drone saldırısında, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Neçirvan Barzani, sosyal medya platformu üzerinden söz konusu saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ürdün’ün kuzeydoğusunda ABD güçlerine yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve öldürülen askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.” ifadesine yer verdi.

“Bu zor dönemde Amerikan halkının yanındayız.” diyen Neçirvan Barzani, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

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