Politika

Başbakan ​​Barzani, Ürdün'de ABD güçlerini hedef alan saldırıyı kınadı

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzan Ürdün Suriye

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X’ten Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesrur Barzani, “Dün Ürdün'de ABD güçlerine yönelik düzenlenen korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu zor zamanda Amerikan hükümeti ve halkı ile üzüntülerini paylaşıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, dün gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı hakkında bilgi topladıklarını belirterek, İran'a yakın milisleri saldırılara karışmakla suçlamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani'nin "Bu iddialar bölgedeki gerçekleri tersyüz etmek üzere siyasi amaçlarla dile getiriliyor." sözlerine yer vererek, İran'ın iddiaları reddettiğini yazdı.

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