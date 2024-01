Başbakan ​​Barzani, Ürdün'de ABD güçlerini hedef alan saldırıyı kınadı

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X’ten Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesrur Barzani, “Dün Ürdün'de ABD güçlerine yönelik düzenlenen korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu zor zamanda Amerikan hükümeti ve halkı ile üzüntülerini paylaşıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, dün gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

I condemn yesterday’s cowardly attack on US forces in NE Jordan in the strongest terms. My thoughts are with the US government and people for the tragic losses in this difficult time -mb.