Politika

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemisini hedef aldı

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ortadoğu Yemen İran Aden Körfezi İsrail

HABER MERKEZİ 

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

Sözcü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgilere yer verdi.

"Uygun bir deniz füzesi" ile ABD donanmasına ait "Lewis B Puller" gemisini hedef aldıklarını belirten Seri, saldırının Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sözcü Seri, "Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor." dedi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi.  

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