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Türkiye İçişleri Bakanı: Kilise saldırısının zanlıları yakalandı

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türkiye İstanbul DAİŞ klise saldırı

HABER MERKEZİ 

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesindeki pazar ayinine düzenlenen saldırının cinayet zanlılarının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’daki Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı düzenleyen 2 kişinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, saldırganların terör örgütü DAİŞ üyesi oldukları değerlendirmesinde bulunduklarını aktardı.

"Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı.” diyen Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.

“Terörün her türlüsüyle azimle ve kararlılıkla mücadele ettiklerini” aktaran Yerlikaya, DAİŞ’e yönelik 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar toplam 1046 operasyon yaptıklarını, gözaltına alınan 2 bin 86 şüpheliden 529'unun tutuklandığını, 404'ü hakkında ise adli kontrol kararı alındığını bildirdi.

İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesine, Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi saldırı düzenledi. Yerel saat ile 11.40 civarında düzenlenen saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti. Saldırıyı DAİŞ üstlendi.

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