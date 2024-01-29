Peşawa Hewramani: Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan milislerin listesini bilen var mı?

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, çeşitli medya kuruluşlarındaki birçok güvenilir kaynak aracılığıyla Irak'ta yayınlanan mali tutarlara ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Hewramani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi çalışanlarının maaşlarıyla ilgili sorun yaşandığından bu yana, her şeyi federal hükümete açıkça sunduğumuz halde, halkın maaşları ve hakları konusunda her gün, Kürdistan Bölgesi Hükümeti önüne yeni bir konu getiriliyor.” ifadesine yer verdi.

Hewramani’nin birkaç güvenilir medya kaynağının yayınladığı 4 habere dayandırdığı açıklamasında, söz konusu haberlere göre Irak'ta maaşların ödenme oranı şu şekilde:

El Cezire: "Irak'ta maaşların yüzde 20'si sahte maaşlı çalışanlara gidiyor, bu da Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm maaşlı çalışanların maaşlarından daha fazla olan yılda yaklaşık 10 milyar dolar anlamına geliyor.”

Al-Hura: “Irak'ta 300 milyar dolar sahte projelere ve maaşlara gitti.”

Baghdad Today, “Irak hazinesinden 800 milyar dinar alan Iraklı emekliler listesinde 22 bin sahte maaşlı çalışan var.”

BBC: “2014 yılında Irak Hükümeti, 50 bin sahte askerin maaşlarını Irak hazinesinden aldığını itiraf etti.”

“Acaba, Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan milislerin listesini bilen var mı?” sorusunu soran Hewramani, “Konu yolsuzluksa, Irak'ın tüm illerindeki insanların maaşlarının durdurulması gerekiyordu.” dedi.