Politika

Nasır Kenani: Direniş grupları İran'dan emir almaz

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Nasır Kenani
Nasır Kenani
ortadoğu İran ABD saldırı

HABER MERKEZİ 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, direniş grupları İran'dan emir almadığını ve bağımsız olduğunu savundu.

Nasır Kenani, Ürdün sınırlarında ABD üssünü hedef alan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin, Ürdün-Suriye sınırında üç ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyla bağlantısı olmadığını belirtti.

ABD'nin Suriye ile Irak topraklarına saldırılarının ve Gazze'deki savaşın devam etmesinin sadece bölgedeki istikrarsızlık döngüsünü daha da güçlendirmeye yarayacağını söyleyen Kenani, "Direniş grupları İran'dan emir almaz." dedi.

ABD askerlerinin öldürüldüğü pazar günkü "Kule-22" üssü saldırısını Irak İslami Direniş Grubu üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden, suçlamalarını Tahran'a yöneltirken "sorumlulara karşılık verileceğini” vurgulamıştı.

Nasır Kenani, “saldırılarından İran'ı sorumlu tutanların, bölgede yeni bir savaş cephesi açmak istediği” değerlendirmesinde bulundu.

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