İsrail, İran'ın Suriye'deki karargahını bombaladı

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Suriye’de İran Devrim Muhafızlarına ait karargah İsrail savaş uçağı tarafından bombalandığı bildirildi.

Resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre bir İsrail savaş uçağı Şam'daki Seyyide Zeyneb Türbesi yakınlarında bulunan İran Devrim Muhafızları karargahını bombaladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise saldırıda, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bir grup kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail ordusu, 20 Ocak 2024 Cumartesi günü Şam'da bulunan bir binada İran'a yakın silahlı grupların liderlerinin toplantısını hedef aldı. Saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızlarının dört üst düzey yetkilisinin de bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti.