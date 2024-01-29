Eski Bakan Günay, CHP'nin adaylık teklifini kabul etmediğini duyurdu

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Eski Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Günay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu." diye konuştu.

Günay'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada iu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim. Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım. Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var. Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu. Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum. Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millete gerçekten hizmet aşkıyla yola çıkan tüm adaylara başarılar dilerim. Ülkemizde adaletin ve huzurun egemen olduğunu -daha çok gecikmeden- görmek umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım."