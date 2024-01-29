Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Büyük bir felaketin göstergesi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani drama değinerek, “Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi yardımlar içeride büyük bir felaketin gösterisi.” dedi.

Bakan Fidan, Arnavutluk başkenti Tiran'da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gelinen noktada başka bir trajedi ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Fidan, “İsrail tarafından rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin göstergesi." ifadesini kullandı.

Gazze'de devam eden trajediye dikkati çeken Fidan, on binlerce masum Filistinlinin günlerdir dünyanın gözü önünde katledilmeye devam edildiğini belirtti.

Uluslararası kamuoyunun şimdiye kadar ulaştırılması gereken yardımı mümkün kılmadığını kaydeden Fidan, "Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." diye konuştu.

Bombalarda yaşamını yitiren insanlara ek olarak yüz binlerce kişinin de açlıktan kaybedebileceğine dikkati çeken Bakan Fidan, bunun dünya kamuoyunun taşımayacağı büyük bir vicdani yük olacağını söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı sayısının 26 bin 422’ye, yaralı sayısının da 65 bin 87’ye yükseldiğini bildirmişti.