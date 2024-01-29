Politika

DEM Parti'nin eş başkan adayları belli oldu

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kürdistan DEM Parti Kürt illeri

HABER MERKEZİ 

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği etkinlikle belediye eşbaşkan adaylarını duyurdu.

Etkinlikte, bazı eşbaşkan adaylarının daha sonra netleşeceği bildirildi.

Mezopotamya’da yer alan habere göre Kürt illerini kapsayan listede açıklanan isimler şöyle:

ADIYAMAN

-Pınarbaşı: Kamile Ocak ve Hüseyin Uzun

AĞRI

-Ağrı merkez: Hazal Aras ve Memet Akkuş

-Diyadin: Adnan Doğan

-Doğubayazıt: Aygül Aşan ve Kenan Alkan

-Patnos: Rojbin Kartal Manzak ve Cabir Tozun

-Tutak: Mahmut Tataş

-Taşlıçay: Mehmet Ali Budak

BATMAN

-Batman: Gülüstan Sönük ve Mehdi Öztüzün

-Kozluk: Hülya Öztekin ve Mehmet Reşit Haşimi

-Beşiri: Mehmet Akif Akın

-Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan

-Hasankeyf: Mecit Tokdemir

-Balpınar: Osman Ekinci

-İkıköprü: İbrahim Karabulut

BİNGÖL

-Bingöl merkez: Aydın Bürçün

-Karlıova: Zühre Eroğlu ve Mehmet Genç.

BİTLİS

-Bitlis merkez: Sümeyye Kızıltepe ve Enver Barin

-Ahlat: Erkan Akbudak

-Ovakışla: Mehmet Afif Yıldızlı

- Güroymak: Mehmet Şirin Üncü

-Hizan: Hediye Çetin Kocaman ve Kerem Uğur

-Yolalan: Esma Aydın ve Hüseyin Öztürk

- Tatvan: Mümin Erol

DİYARBAKIR

-Diyarbakır büyükşehir: Serra Bucak Ve Doğan Hatun

-Bağlar: Leyla Ayaz ve Siraç Çelik

-Bismil: Mizgin Ekin ve Güven Tanrıkulu

-Çınar: Semra Akyüz ve Mahmut Ulus

-Eğil: Bahar Karakaş Uluğ ve Mehmet Zülküf Polat

-Ergani: Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken

-Hani: Besile Narin ve Hamdullah Demir

-Hazro: Hasibe Yazdık ve Erhan Güven

-Kayapınar: Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar

-Kocaköy: Mehmet Şık

-Kulp: Fatma Ay ve Murat İpek

-Lice: Dilek Diyar Özer ve Fırat Demir

-Silvan: Sevim Biçici ve Kadri Esen

-Sûr: Fatma Önkol ve Adnan Örhan

 -Yenişehir: Safiye Akdağ ve Mehmet Ergün

ELAZIĞ

-Karakoçan: Songül Düzgün ve Cafer Oğur

ERZURUM

-Hınıs: Meral İmre Alagöz ve Gürsel Eren

-Karaçoban: Kazim Erhan

-Karayazı: Bahar Göksu

-Tekman: Abdurrahman Sever

HAKKARİ

-Merkez: Viyan Tekce ve Mehmet Sıddık Akış

-Şemdinli: Nazdar Öpengin ve Naif Eroğuz

-Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri

IĞDIR

-Merkez: Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş

-Tuzluca: Kader Yiğitalp

-Aralık: Alya Akkuş ve Sadık Zira

-Halfeli: Yıldız Tendik Parım ve Yaşar Sarıtaş

-Hoşhaber: Ömer Çelik

KARS

-Merkez: Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı

-Digor: Ülker Özadikti ve Adem Oyman

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