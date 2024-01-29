Peşawa Hewramani: Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini vurguluyoruz

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, Ürdün'de ABD güçlerini hedef alan saldırıyı kınadığı mesajında, "Dost ülkemiz Ürdün Krallığı'nın güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Hewramani, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü yayımladığı mesajında, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ABD'nin Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, ABD halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Sözcü Hewramani mesajında, “Dost ülkemiz Ürdün Krallığı'nın güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini vurguluyor, bölgede çatışma ile istikrarsızlığın yayılmamasını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Hewramani, gerilimlerin sona ermesi, tüm sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında da bulundu.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, dün gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı hakkında bilgi topladıklarını belirterek, İran'a yakın milisleri saldırılara karışmakla suçlamıştı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani'nin "Bu iddialar bölgedeki gerçekleri tersyüz etmek üzere siyasi amaçlarla dile getiriliyor." sözlerine yer vererek, İran'ın iddiaları reddettiğini yazdı.