Politika

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili istifa etti

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili
avrupa Gürcistan İrakli Garibaşvili istifa

HABER MERKEZİ

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Garibaşvili, başkent Tiflis’te bulunan hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatan Garibaşvili, “Ülkemize iyi niyetle hizmet ettim. Ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını tavizsiz savundum. Bu dönemde ekiple birlikte elde ettiğimiz sonuçlardan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, 2013 yılında başbakanlık görevini üstlenmiş, 2015 yılında görevinden istifa etmiş ve 22 Şubat 2021’de ikinci kez başbakan olarak seçilmişti.

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