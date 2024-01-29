Gazze’de can kaybı 26 bin 637’ye yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 215 kişi artarak, 26 bin 637’ye yükseldiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak 2024’te yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte İsrail saldırılarında 250 Filistinli daha yaşamını yitirirken, 300 kişi de yaralandı.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık 700 bin bulaşıcı ve cilt hastalığı ile soğuk algınlığı, ishal ve hepatit vakasının gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı sayısı 26 bin 637’ye, yaralı sayısı da 65 bin 387’ye yükseldi.” denildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti. Verilere göre saldırılarda 1400’den fazla İsrailli öldürülmüştü.