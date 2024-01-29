Adıyaman-İl genel meclis üyesi evinde ölü bulundu
HABER MERKEZİ
Adıyaman’ın Sincik ilçesinin 4 dönem il genel meclis üyeliğini yapan Abuzer Yaşar, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Yakınları tarafından dünden itibaren ulaşılamayan Abuzer Yaşar’ın Sincik’teki evine itfaiye aracının merdivenleriyle girildi.
Balkondan eve giren ekipler Yaşar’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.
Abuzer Yaşar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.