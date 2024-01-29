ABD’den Al-Huda Bank'a yaptırım

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ABD Hazine Bakanlığı, Al-Huda Bank'ı finansal sistemden izole ederek yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD yönetimi, Irak merkezli Al-Huda Bank’a İran destekli silahlı grupların finansman faaliyetlerine yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karar verdi.

Açıklamada, “ABD, Irak ve uluslararası finansal sistemi korumak amacıyla bankaya karşı çeşitli önlemler alacak.” ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanlığı Mali suçları Engelleme Ağı (FinCEN), Al-Huda Bank'ın ABD finansal sisteminden çıkarılması çağrısında bulunurken, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), bankanın sahibini yaptırım listesine aldı.

OFAC, Devrim Muhafızları ile Irak, Suriye ve Lübnan'daki silahlı grupları desteklemeyle suçladığı Fly Baghdad’a da yaptırım uygulamasına karar vermişti.