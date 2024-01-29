Akşener: Hiç kimseye karşı düşmanlığımız yok, her siyasi görüş kıymetli

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizim hiç kimseye karşı düşmanlığımız yok. Hiçbir şekilde siyasi görüşe, o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok. Her görüş kıymetli ve önemlidir.” dedi.

Akşener, aday tanıtım toplantısı için Ordu’da partililerle buluştu.

Toplantının açılışında konuşan Akşener, seçimlere tek girme kararı aldıklarını belirterek, “Bizim hiç kimseye karşı düşmanlığımız yok, kavgamız da yok. Hiçbir şekilde siyasi görüşe, o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok. Her görüş kıymetli ve önemlidir. 2018 yılından beri mücadele ediyoruz ama başaramadık. Bu sistem ittifakları da yaktı. Dolayısıyla hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık.” diye konuştu.

Akşener, 31 Mart'taki seçimin yerel seçimler olduğunu hatırlatarak, “Şimdi Türkiye’de seçime hazırlanırken şu işleri yapacağım demek yerine bana oy vermezseniz, teröristler gelir, bana oy vermezseniz cumhurbaşkanımızı seçmemiş olursunuz, bana oy verirseniz dış güçler gelir deniliyor. Gören bizi savaşa gidiyor zannedecek. Öyle bir gruplaşma ki bu, sanırsınız cenge gidiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a öneride bulunan Akşener, “Derhal eşit olarak emeklilere bir para vermen lazım. En düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalıdır, eşit olarak bunu söylüyoruz. Şu an emekliler aç ama tok açın halinden anlamıyor.” dedi.

Akşener, programın sonunda partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, Ünye Belediye Başkan Adayı Ahmet Arpacıoğlu, Akkuş Belediye Başkan Adayı Alpay Kocagöz, Kabataş Belediye Başkan Adayı Cemalettin Türk, Kabadüz Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Baş’ı kamuoyuna tanıttı.