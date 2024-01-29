Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi ile Ürdün’deki saldırıyı görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlenen saldırının ardından "seçenekleri görüşmek" üzere Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye-Ürdün sınırında bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen ve 3 Amerikan askerinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili gelişmelere değinildi.

Görüşme, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Biden'a tüm seçenekleri sunduk. ABD Başkanı Biden, saldırıya nasıl karşılık verileceğiyle ilgili karar verecek.” dedi.

- Ne olmuştu?

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak'ta gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı hakkında bilgi topladıklarını belirterek, İran'a yakın milisleri saldırılara karışmakla suçlamıştı.