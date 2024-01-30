Bakan Yerlikaya, kilise saldırısının detaylarını anlattı

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında bazı detayları anlattı.

Konuya ilişkin Hürriyet’e konuşan Bakan Yerlikaya, “Saldırganlar kiliseye 7.65’lik tabancalarla giriyor. Allah’tan iki silah da tutukluk yapmış. Yerde üç kovan bulundu. DAİŞ’in saldırı şeklini biliyoruz. Ya bomba kullanırlar ya da girdikleri yerde tüm sivilleri katlederler.” dedi.

Operasyonlardaki gözaltılara dikkati çekerek, ifadelerin tamamlanmasının ardından ayrıntıların netleşeceğini belirten Yerlikaya, “Bu saldırıda amaçları neydi?” sorusuna “Aynı sorunun yanıtını biz de arıyoruz.” yanıtını verdi.

İlk belirlemelere göre ayine katılan Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak’ın hedef olmadığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Polonya Başkonsolosu’nun düzenli bir şekilde İstanbul’da farklı farklı kiliselere gittiği bu kez ise tesadüfen bu kiliseye gittiği bilgisi var. O an kilisede zaten yaklaşık 35 kişi var. Hedef Başkonsolos olsa, saldırganlar niye Tuncer Cihan’a önce silahın kabzasıyla vurup, sonra silahla öldürüyor?” diye konuştu.

Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanması hakkında da, “Araç 2022 tarihinde Avrupa’dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı.” bilgisini aktardı.