Teknoloji

Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi

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Neuralink'in beyin çipi
Neuralink'in beyin çipi
dünya ABD Elon Musk

HABER MERKEZİ 

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini duyurdu.

Musk, sosyal medya platform X’ten yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını belirtti.

Basında yer alan haberlere göre iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu bildirdi.

Musk, ilk Neuralink ürününün adının “Telepati” olduğunu, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu" dedi.

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

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