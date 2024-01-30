Stoltenberg: Bölgeyi istikrarsızlaştıran ana karakter İran'dır

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini” belirterek, “Kızıldeniz'deki saldırılardan ve gemileri hedef almaktan sorumlu olduğundan bu davranışının kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Ürdün’ün Suriye sınırına yakın ABD askerlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle ABD Hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

“NATO, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştıran ve güvenliği bozan ana karakter olarak görüyor.” diyen Stoltenberg, İran’ın Kızıldeniz'den geçen gemilere saldıran teröristleri desteklemekten sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Jens Stoltenberg, “Tahran'ın davranışları dünyanın kanunsuz olduğunu gösteriyor ki bu tehlikeli ve kabul edilemez bir gelişme, dolayısıyla dünya güvenliğini sağlama görevimizi daha da zorlaştırıyor.” diye konuştu.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak’ta gece saatlerinde bomba yüklü İHA saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı hakkında bilgi topladıklarını belirterek, İran'a yakın milisleri saldırılara karışmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümüne yol açan İHA saldırısına sert tepki vereceklerini dile getirmişti.