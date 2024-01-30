Motorine bir zam daha geldi

HABER MERKEZİ

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken, motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruş zam geldi.

Yılbaşından sonra benzine, motorine ve LPG'ye peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk zam geldi.

ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Benzinin litre fiyatı 2 TL 31 kuruş, motorinin TL fiyatı 2 TL 15 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı ise 1 TL arttı.

Son zamlarla 40 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatları yapılacak zamla birlikte neredeyse 42 lirayı bulacak.

Türkiye'de 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 18 lira, motorin de yaklaşık 23 TL zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

-İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,28 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,60 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 20,11 TL

-İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

-ANKARA

Ankara benzin litre fiyatı: 39.03

Ankara motorin litre fiyatı: 42.40

Ankara LPG litre fiyatı: 20.29

-İZMİR

İzmir benzin litre fiyatı: 39.22

İzmir motorin litre fiyatı: 42.54

İzmir LPG litre fiyatı: 20.32