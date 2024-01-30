Politika

ABD, Rojhilatlı 4 Kürt'ün idam edilmesini kınadı

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kürdistan İran ABD Kürt

HABER MERKEZİ 

ABD’nin İran Özel Temsilciliği, İran Yargısının Rojhilatlı siyasi tutuklu 4 Kürt genci idam etmesini şiddetle kınadı.

Temsilciliğin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “Dört Kürt gencin idam edilmesi, İran'ın insan haklarını açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor.” ifadesi yer aldı.

Söz konusu kararları nedeniyle ABD’nin İran'ı insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, temsilciliğe ulaşan raporlara göre 4 Kürt gencin ağır işkencelere maruz kaldığı ve yargılamalarının adil değil olmadığı vurgulandı.

İran Yargısının kararıyla, tamamı siyasi tutuklu olan, yaşları 26-29 arasındaki dört Kürt genci, 29 Ocak sabah saat 5.00 sularında Kerec’deki Ghezel Hesar Cezaevinde idam edildi.

İran, gençlerin idam kararını, Mossad'la casusluk bağlantısına sahip oldukları gerekçesiyle alındığını bildirdi.

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