AK Partili Usta, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okunacağı tarihi açıkladı

HABER MERKEZİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayacak Yargıtay kararı bugün veya bu hafta Mecliste okunacak." dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gündemde.

AK Partili Usta konuya ilişkin NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var. Alacağımız başlıklardan bir tanesi." diye konuştu.

"Hukuki tartışmayı sonlandırabilir miyiz" sorusuna yanıt veren Usta, "Açıkçası ben sonlanacağını düşünmüyorum. Ondan sonraki süreçleri de var belki hukuki yolları devam edecek. Biz de Meclis olarak konuyu yakından takip edeceğiz. Meclise düşen bir görev varsa onu yerine getirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.