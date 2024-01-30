Sağlık

Irak'ta Alzheimer görülme oranı açıklandı

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Irak Alzheimer

HABER MERKEZİ 

Irak, Alzheimer hastalığından ölüm oranının en yüksek olduğu 183 ülke arasında 66. sırada yer alıyor.

World Life Expectancy’de yer alan rapora göre Irak'ta 100 bin kişiden 19,46 kişi Alzheimer’dan hayatını kaybediyor.

Raporda, Irak’ın Alzheimer’ın en çok görüldüğü 183 ülke arasında 66. sırada yer aldığı belirtildi.

Arap ülkeleri arasında Irak’ın 7’inci sırada yer aldığı listede, 1’inci sırada gelen Bahreyn’i Katar, Umman, Suudi Arabistan, Tunus ve Yemen takip etti.

Listede birinci sırada Finlandiya 100 bin kişi başına 54,65 ile Alzheimer’dan en yüksek ölüm oranına sahipken, listenin en sonundan 100 bin kişi başına 0,43 ölümle Singapur yer aldı.

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