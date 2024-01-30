Yaşam

Hakkari- Çığ temizlemeye çalışan işçi ağır yaralandı

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kürdistan Hakkari Yüksekova çığ tehlikesi

HABER MERKEZİ 

Hakkari Yüksekova'da yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağlıca'da düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma başlatan karayolları hekibinden bir işçi, 10 metre yükseklikten düştü.

Çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Basında yer alan habere göre akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi.

Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

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