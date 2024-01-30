Kilise saldırısında kullanıldığı düşünülen silahlara ait parçalar bulundu

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Sarıyer'de bir kiliseye yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı düşünülen silahlardan birisine ait parçalar İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanında bulundu.

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde pazar ayini sırasında maskeli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda Tuncer Cihan (52) hayatını kaybetti. Saldırıyı DAİŞ üstlenirken, aynı gün iki katil zanlısı ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı.

Saldırganların silahları parçalayarak İstanbul Belgrad Ormanı içinden geçen yolda attıkları bilgisi üzerine dün çevrede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Toplam 300 polisin katıldığı arama çalışmalarında, saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları bulundu. Bulunanlar arasında olay sırasında kullanılan bir kar maskesi ve şüphelilerden birine ait olduğu öne sürülen bir mont da ele geçirildi.

Bulunan silah parçaları ve giysi incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki saldırganın Tacik ve Rus vatandaşı olduğunu açıklamıştı.