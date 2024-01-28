İsrail güçleri kılık değiştirip hastane bastı: 3 ölü

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İsrail güçlerinin, doktor ve hasta kılığına girerek hastane bastığı ve 3 kişiyi katlettiği belirtilirken, İsrail, ölen kişilerin Hamas üyesi olduğunu iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirerek hastanedeki 3 kişiyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 kişiden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

İbni Sina Hastanesi Müdürü Naci Nazzal, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bugün sabah bir güç hastaneye sızdı ve üçüncü kattaki üç genci susturucu takılmış silahlarla öldürdü.” dedi.

“Ölenlerden biri geçtiğimiz ekim ayından bu yan hastanede tedavi görüyordu ve hareket edemiyordu.” diyen Nazzal, baskında öldürülenlerin Muhammed Calamneh ile Basil ve Muhammed el Gazavi adlı iki kardeş olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Cenin'deki İbni Sina Hastanesine iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile "ortak operasyon düzenlendiğini" ve Hamas'a mensup olduğunu öne sürdüğü 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında, öldürülen kişilerin, İsrail güvenlik güçlerine daha önce saldırılar düzenlediği, çeşitli saldırıları planladığı ve desteklediği iddia edildi.

Açıklamada, "hastanede bir silahın bulunduğu, hastanelerde aranan kişilerin saklandığı, saldırı planlarının yapıldığı" iddiasında bulunuldu.