Rojhilat’ta geniş çaplı grev başladı

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İnsan hakları kuruluşlarının çağrısı üzerine Rojhilat’taki (Doğu Kürdistan) kentlerde vatandaşlar, siyasi tutuklu 4 Kürt gencin idam edilmesini kınamak için grev başlattı.

Rojhilat’taki 6 insan hakları kuruluşu, vatandaşlara, Muhsin Mazlum, Muhammed Feramerzi, Wefa Azerbar ve Pijman Fatihi adlı siyasi tutuklu dört gencin idamını kınama çağrısında bulunmuştu.

Rojhilat halkı, bu sabah (30 Ocak 2023 Salı günü) yapılan çağrı üzerine Kürt siyasi ve sivil aktivistlerin İran yönetimi tarafından infaz edilmesini evlerinden çıkmayarak, iş yerlerini açmayarak protesto etti.

Rojhilat’taki İnsan Hakları Örgütü Hangaw, İran güvenlik güçlerinin idam edilen 4 Kürt gencin cenazelerini ailelerine teslim etmediklerini, ailelerine cenazeleri bilinmeyen bir yere defnedeceklerini söylediklerini belirtti.

İran yönetiminin cenazelerin yakınlarına teslim edilmesinden ve cenaze törenlerinin ardından gösterilerin düzenlenmesinden endişeli olduğu ifade edildi.

Tahran Başsavcılığı, söz konusu dört genci destekleyen bir gazeteci hakkında şikayette bulunduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı, Tahran Başsavcılığı tarafından suçlanan gazetecinin, adı Şerzad Himeti olup Tahran merkezli Sharq gazetesinde çalıştığını bildirdi.

İran Yargısının kararıyla, tamamı siyasi tutuklu olan, yaşları 26-29 arasındaki dört Kürt genci, 29 Ocak sabah saat 5.00 sularında Kerec’deki Ghezel Hesar Cezaevinde idam edilmişti.

19 aydan fazla bir süre hapiste tutulan gençlerin avukat hakları reddedilmişti.

İran, gençlerin idam kararını, Mossad'la casusluk bağlantısına sahip oldukları gerekçesiyle alındığını bildirmişti.

İdam edilen dört gencin aileleri, oğullarının casusluk faaliyetlerine karıştığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.