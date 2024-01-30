Sözcü Hewramani: Sudani'nin sorunların çözümüne yönelik adımları engelleniyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşawa Hewramani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin danışmanlarından birinin “Diplomasiden çekilin, maaş meselesiyle ilgilenin!” sözüne atıf yaparak, “Bu şahıs, bölgede diplomatik hareketlerin olmaması gerektiğine inanıyor.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Hewramani, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Sudani’nin danışmanlarından biri Kürdistan Bölgesi yetkililerine ilettiği mesajında, diplomasiden çekilin, maaş meselesiyle ilgilenin diyor.” denildi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki 7 milyon insanın geçim kaynağına el konulup, anayasanın 55 maddesinin ihlal edildiğini hatırlatan Hewramani, “Bütün bunlara rağmen bu şahıs, bölgede diplomatik hareketlerin olmaması gerektiğine inanıyor. Iraklı vatandaşlar şunu bilmeli ki, Kürdistan Bölgesi'nin ve maaşlı çalışanlarının mali haklarını esirgeyenler, bu danışman gibi şovenist zihniyetle Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını aç bırakmakta ısrar eden kişilerdir.” dedi.

Bu şahıs gibi düşünenlerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki yakınlaşmanın önünde engel olduğuna dikkat çeken Hewramani, Sudani'nin sorunların çözümüne yönelik adımları engelendiğini ifade etti.