TBMM kararıyla Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

HABER MERKEZİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, meclis kararıyla düşürüldü.

TBMM'de kapalı oturumda CHP’nin önergesi reddedilerek, açık oturuma geçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda TİP Milletveki Atalay hakkındaki kararın okunmasına karşı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) gruplarından milletvekilleri, sıralara vurdular, bazıları başkanlık divanına yürüdüler.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Atalay'ın milletvekilliği, TBMM’de hakkındaki kararın okutulmasının ardından düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği anayasanın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü." ifadelerine yer verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can ATALAY’ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can ATALAY’ın milletvekilliği Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü. — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) January 30, 2024

AK Partili Usta, bugün konuya ilişkin NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Bir prosedür haline gelmiş durumda. Meclis'in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor. Bu hafta için planımız var. Alacağımız başlıklardan bir tanesi." diye konuşmuştu.