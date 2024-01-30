Politika

David Cameron, Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron
ortadoğu David Cameron İngiltere Umman Orta Doğu

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, yaşanan gerilimi azaltmak amacıyla Orta Doğu'yu ziyaret edecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bugün (30 Ocak 2024 Salı günü) yapılan açıklamada, Bakan Cameron’un Orta Doğu turu kapsamında önce Umman’ı, ardından İsrail, Filistin ve Katar'ı, son olarak da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Cameron'un söz konusu ziyaret kapsamında Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunacağı belirtilen açıklamada, “Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının yanı sıra bölgede istikrarın sağlanması ziyaret kapsamında ele alınacak.” denildi.

Geçtiğimiz ay, ABD ve İngiltere güçleri, Kızıldeniz'deki ticari gemilere "tehdit oluşturan" Yemen’deki Husilere yönelik çeşitli saldırılar düzenlemişti.

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