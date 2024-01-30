Mahmur'da bir drone düştü

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Pirdê kasabasına bağlı Nebiawe köyünde bir drone'un düştüğü, drone'un gözetlemek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’ın aktardığı bilgilere göre Pirdê kasabasına bağlı Nebiawe köyünde bir drone düştü, ilk belirlemelere göre gözetlemek için kullanılıyordu. Kerkük güvenlik yetkililerinden henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Bölgede yaşayan köylülerin aktardığına göre drone, bir süre bölgenin üzerinde uçtu, düşmeden önce drone'un bir bölümü alev aldı.

K24 muhabiri Barzan, bölgenin tarım arazisi olması nedeniyle drone'un düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, sorumluluğunu henüz hiçbir grup tarafından üstlenmediğini söyledi.