Politika

Pirdê'de bir drone düştü

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kürdistan drone Mahmur

HABER MERKEZİ

Pirdê kasabasına bağlı Nebiawe köyünde gözetlemek amacıyla kullanılan bir drone'un düştüğü bildirildi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’ın aktardığı bilgilere göre Pirdê kasabasına bağlı Nebiawe köyünde gözlem yapmak için kullanıldığı tahmin edilen bir drone düştü.

Kerkük güvenlik yetkililerinden henüz olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Bölgede yaşayan köylülerin aktardığına göre drone, bir süre bölgenin üzerinde uçtu, düşmeden önce drone'un bir bölümü alev aldı.

K24 muhabiri Barzan, bölgenin tarım arazisi olması nedeniyle drone'un düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, sorumluluğunu henüz hiçbir grup tarafından üstlenmediğini söyledi.

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